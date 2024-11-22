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Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины: что он предусматривает

Пятница 22 ноября 2024 20:27
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Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины: что он предусматривает Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Он предусматривает три основные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров отметил, что это важный шаг по усилению морской безопасности Украины.

Документ стремится обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие указом президента.

Основные задачи плана:

  • усиление возможности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
  • деокупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
  • получение компенсаций за потери, причиненные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Благодарю всех, кто приобщился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины!", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что в портах Одессы будут повышены оборонные меры. В фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры.

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