Кабмин одобрил план реализации Стратегии морской безопасности Украины: что он предусматривает

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Он предусматривает три основные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Благодарю всех, кто приобщился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины!", - подчеркнул министр.

Документ стремится обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие указом президента.

Умеров отметил, что это важный шаг по усилению морской безопасности Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в портах Одессы будут повышены оборонные меры. В фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры.

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