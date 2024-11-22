Комплекс "Кедр". Разведка раскрыла детали о новой баллистике, которой РФ атаковала Днепр

Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса "Кедр" в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке ракетного комплекса "Кедр" привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:

Московский институт теплотехники (г. Москва);

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (г. Волгоград);

Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);

концерн "Созвездие" (г. Воронеж);

Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.

Новость дополняется...