Путин похвастался серийным производством "Орешника": в ЦПД отреагировали
Российский диктатор Владимир Путин очередной раз объявил "серийное производство" ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина и Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
Что заявил Путин
На встрече перед журналистами глава Кремля сказал, что в России якобы изготовлен первый серийный образец нового ракетного комплекса "Орешник", и он уже "передан в войска".
Путин утверждает, что серийное производство системы началось.
"Первым, что хочу сказать по этому поводу: у нас изготовлен первый серийный комплекс "Орешника", первая серийная ракета. И она уже поступила в войска. Теперь серия запущена", - заявил он.
Реакция ЦПД
В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на заявление Путина о развертывании серийного производства "Орешника". Там подчеркнули, что диктатор умалчивает факты неудачных испытаний этой системы.
"Про "Орешник" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А тут целое серийное производство", - отметил Коваленко.
Отдельно стоит отметить, что о начале серийного производства "Орешника" Путин заявлял как в ноябре 2024 года, так и повторно - в июне 2025 года.
Что известно об "Орешнике"
Напомним, Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое испытание нового вида вооружения.
С тех пор российские политики и пропагандистские СМИ систематически используют эту ракету как инструмент запугивания, угрожая ее повторным применением.
"Орешник" это баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля", предположительно является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж". Предполагается, что она способна нести как ядерный, так и обычный боезаряд.
О технических характеристиках известно немного. По словам Путина, ракета якобы способна поражать цели со скоростью до 10 махов, а ее максимальная дальность может достигать 5500 километров.
Подробнее о том, что известно об "Орешнике" - в материале РБК-Украина.