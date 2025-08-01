Путин похвастался серийным производством "Орешника": в ЦПД отреагировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина и Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Что заявил Путин

На встрече перед журналистами глава Кремля сказал, что в России якобы изготовлен первый серийный образец нового ракетного комплекса "Орешник", и он уже "передан в войска".

Путин утверждает, что серийное производство системы началось.

"Первым, что хочу сказать по этому поводу: у нас изготовлен первый серийный комплекс "Орешника", первая серийная ракета. И она уже поступила в войска. Теперь серия запущена", - заявил он.

Реакция ЦПД

В Центре противодействия дезинформации обратили внимание на заявление Путина о развертывании серийного производства "Орешника". Там подчеркнули, что диктатор умалчивает факты неудачных испытаний этой системы.

"Про "Орешник" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А тут целое серийное производство", - отметил Коваленко.