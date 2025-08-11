Есть ли угрозы для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025": что говорят в СНБО

Украина следит за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Угроз пока не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Коваленко заверил, что ситуация вокруг российский учений "Запад-2025" в Беларуси "под контролем".

"Видим, сколько русских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет", - добавил он.

Также руководитель ЦПД предупредил, что россияне будут "информационно качать" эту тему.