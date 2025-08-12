ua en ru
Стала известна дата учений РФ и Беларуси "Запад-2025"

Вторник 12 августа 2025 13:31
Иллюстративное фото: стала известна дата учений РФ и Беларуси "Запад-2025" (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Беларуси.

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

В минобороны утверждают, что целью учений является "проверка возможностей России и Беларуси по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности отразить возможную агрессию".

Учения "Запад-2025"

Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.

В Москве утверждают, что учения будут носить исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в случае возможной агрессии против так называемого Союзного государства - объединения России и Беларуси.

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин основные маневры "Запад-2025" перенесены вглубь страны, подальше от западных границ, чтобы снизить напряженность в регионе.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Подробнее о том, есть ли угроза для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025" и что говорят в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

