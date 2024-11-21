РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
Россия утром 21 ноября нанесла по Украине ракетный удар. Оккупанты, в частности, выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сегодня утром Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Также из истребителя МиГ-31К из Тамбовской области россияне выпустили аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС из Волгоградской области совершили пуски семи крылатых ракет Х-101.
Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет Х-101. Как отметили Воздушные силы ВСУ, по другим ракетам - без существенных последствий.
"В очередной раз просим граждан не медлить сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украинскому государству", - добавили ПС.
Обстрел Украины
21 ноября под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной был взлет самолета МиГ-31К в России.
Также Россия поднимала бомбардировщики Ту-95 и совершила пуски ракет. Движение вражеских ракет фиксировали в Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях.
Оккупанты ударили по Днепру. В городе поврежден промышленный объект, а также центр реабилитации лиц с инвалидностью. В Днепре возникло несколько пожаров после обстрела.
На фоне атаки по Украине вводили аварийные отключения света.
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