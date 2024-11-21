РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сегодня утром Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Также из истребителя МиГ-31К из Тамбовской области россияне выпустили аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС из Волгоградской области совершили пуски семи крылатых ракет Х-101.

Противовоздушная оборона уничтожила шесть ракет Х-101. Как отметили Воздушные силы ВСУ, по другим ракетам - без существенных последствий.

"В очередной раз просим граждан не медлить сигналами воздушной тревоги! И призываем всех медийщиков и блогеров ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угроз Украинскому государству", - добавили ПС.