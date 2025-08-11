Сотни российских военных прибыли в Беларусь на учения, - ГПСУ
Первые российские подразделения прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях, активная фаза которых запланирована на сентябрь. Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, на территорию Беларуси уже заехали несколько сотен военнослужащих Вооруженных сил РФ и несколько десятков единиц техники.
В то же время Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, где есть площадки для проведения учений.
Демченко отметил, что подразделения разведки Министерства обороны и ГПСУ "постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для этих совместных учений, особенно на площадках на территории Беларуси.
"Потому что это направление по-прежнему для нас угрожающее. Потому что во время этих учений нельзя исключать каких-то провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", - пояснил спикер ГПСУ.
В то же время он подчеркнул, что текущее количество российских сил в Беларуси не представляет существенной угрозы, а у украинской границы не сформированы ударные группировки.
Военные учения в Беларуси
Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" планируют провести в середине сентября. В Москве заявляют, что маневры якобы будут носить исключительно оборонительный характер и будут направлены на отработку действий в случае возможной агрессии против так называемого Союзного государства.
Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое создание наступательных группировок войск.
"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.
При этом в Минобороны Беларуси заявили о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно снизить тревогу соседних стран, в частности Польши и Литвы.