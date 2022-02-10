Депутата Київради затримали на хабарі, а в Україну надійшла військова допомога від Британії та США: новини за 9 лютого

Депутата Київради Владислава Трубіцина затримали на мільйонному хабарі, в Україну надійшла військова допомога від Британії та США, термін "ковидної тисячі" продовжили до 9 місяців і додали 500 гривень за бустер. Докладніше про те, що сталося в середу, 9 лютого – у матеріалі РБК-Україна.

Депутата Київради затримали на мільйонному хабарі

У середу, 9 лютого, детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять посібників. Вони були викриті при отриманні хабаря в 1,26 млн гривень.

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації.

В Україну надійшла військова допомога від Британії та США

У середу, 9 лютого, в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою від Великобританії. На борту літака знаходяться військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.

В цей же день США доставили в Україну чергову партію військової допомоги. За добу в "Борисполі" приземлилися два американські літаки.

Термін "ковідної тисячі" продовжили до 9 місяців та додали 500 гривень за бустер

Кабінет міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Януковичу оголосили нову підозру. Схиляв охорону до дезертирства

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Детальніше про матч – у звіті РБК-Україна.

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