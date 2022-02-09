Депутата Київради затримали на мільйонному хабарі
У середу, 9 лютого, детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять посібників. Вони були викриті при отриманні хабаря в 1,26 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Слідство встановило, що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах. У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.
За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.
"За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн ривень на рік. Зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.
Нагадаємо, раніше нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.
Після цього 31 Січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ і САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.
Згодом НАБУ опублікувало оперативне відео у справі викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.