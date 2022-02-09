Депутата Київради затримали на мільйонному хабарі

У середу, 9 лютого, детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять посібників. Вони були викриті при отриманні хабаря в 1,26 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури .

Слідство встановило, що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах. У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.

За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.

"За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн ривень на рік. Зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.