Януковичу оголосили нову підозру. Схиляв охорону до дезертирства

Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру. Цього разу в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань .

Повідомляється, що слідчі ДБР Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ).

За даними слідства, 24 лютого 2014 року Янукович, переховуючись від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників Майдану, схилив заступника начальника УДО - начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

"Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Водночас, підозрюваний виїхав за межі України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у цій справі.