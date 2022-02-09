Термін "ковідної тисячі" продовжили до 9 місяців та додали 500 гривень за бустер
Кабінет міністрів продовжив строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 9 лютого, яке транслювалося в Youtube.
Документ встановлює:
- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;
- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації (з 14 березня);
- надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг (з 28 лютого);
- надання можливості використання придбання лікарських засобів особами з інвалідністю І та II групи (з 14 лютого);
Раніше Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набрала чинності з 7 лютого.
Постановою розширено перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури і спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.