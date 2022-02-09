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США доставили чергову партію військової допомоги для України: що привезли

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Київ, Середа 09 лютого 2022 16:26
США доставили чергову партію військової допомоги для України: що привезли Фото: військова допомога від США (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 9 лютого 2022 року, США доставили в Україну ще одну чергову партію військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Дев'ята "пташка" під прапором США і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв "Бориспіль". До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україну також прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів, яке дозволить протистояти Росії в Чорному та Азовських морях.

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Сполучені Штати Америки Україна Військова допомога
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