Депутата Киеврады задержали на взятке, а в Украину поступила военная помощь от Британии и США: новости за 9 февраля

Депутата Киеврады Владислава Трубицына задержали на миллионной взятке, в Украину поступила военная помощь от Британии и США, Срок "ковидной тысячи" продлили до 9 месяцев и добавили 500 гривен за бустер. Подробнее о том, что произошло в среду, 9 февраля - в материале РБК-Украина.

Депутата Киеврады задержали на миллионной взятке

В среду, 9 февраля, детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета и еще пять пособников. Они были разоблачены при получении взятки в 1,26 млн гривен.

Разоблаченным на взятке депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын. Из-за этого созывается конференция Киевской партийной организации.

В Украину поступила военная помощь от Британии и США

В среду, 9 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. На борту самолета находились военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В этот же день США доставили в Украину очередную партию военной помощи. За сутки в "Борисполе" приземлились два американских самолета. l

Срок "ковидной тысячи" продлили до 9 месяцев и добавили 500 гривен за бустер

Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 9 февраля.

Януковичу объявили новое подозрение. Склонял охрану к дезертирству

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение. На этот раз в том, что он склонял военнослужащих президентской охраны к дезертирству.

По данным следствия, 24 февраля 2014 Янукович, скрываясь от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил замначальника УГО - начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

"Динамо" в серии пенальти одолело "Депортиво" и прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Команда U-19 киевского "Динамо" на выезде перестреляло "Депортиво" из Ла-Коруньи и пробилось в шестнадцать лучших команд Европы.

Подробнее о матче – в отчете РБК-Украина.

В Украину после резкого потепления вернутся 10-градусные морозы

Погода в Украине после сильного потепления в четверг-пятницу снова начнет меняться. Столбики термометров поползут вниз, и уже на День святого Валентина нас ждут морозы.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие несколько дней, читайте в материале Styler.