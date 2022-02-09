"Динамо" в серії пенальті здолало "Депортіво" й пройшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Команда U-19 київського "Динамо" на виїзді перестріляло "Депортіво" з Ла-Коруньї і пробилося до шістнадцятки найкращих команд Європи.

Юнацька ліга УЄФА, 1/16 фіналу

"Депортіво" U-19 – "Динамо" U-19 – 2:2 (пенальті – 2:3)

Голи: Нахера, 4, Лопес, 26 – Царенко, 7, Яцик, 75

Обидві команди довго не запрягали. Уже на 4-й хвилині іспанці небанально розіграли кутовий, і Маріо Нахера без зайвих перепон замкнув дальню стійку.

"Динамівці", однак, швидко оговталися. Буквально за три хвилини атака киян завершилася стандартом. Після навісу з кута поля Дячук пробив у стійку, але на добиванні вчасно зіграв Антон Царенко – 1:1!

Відкритий футбол продовжився до середини тайму. Проте, поступово "Депортіво" прибрав ініціативу до власних ніг. Якийсь час українцям щастило. Та на 26-й хвилині підвів голкіпер.

Денис Ігнатенко в простій ситуації отримав пас назад від оборонця. Але замість обережної гри на ближнього партнера забарився і у найвідповідальніший момент дозволив Рубену Лопесу в підкаті проштовхнути м'яч у сітку.

Хтозна, як розвивалися б події далі, якщо герой "Депортіво" за десять хвилин не став би антигероєм. У простій ситуації Лопес отримав "гірчичник", який виявився другим, і пішов відпочивати достроково.

"Динамо" піднеслось духом і створило дві нагоди ще до перерви. Діалло пробив над хрестовиною зі штрафного, а дальній удар Яцика став здобиччю воротаря. Та зі стартом другої половини "Депортіво" знову взяв гру під свій контроль.

Навіть удесятьох іспанці створювали нагоди та нагнітали ситуацію біля воріт "Динамо". Тим несподіванішим став другий гол української команди.

Після невдалих спроб Вівчаренка та Блізніченка за справу взявся капітан "Динамо" U-19. На 75-й хвилині Олександр Яцик наважився на удар метрів із 25-ти, і м'яч за красивою траєкторією полетів прямісіньку в дев'ятку!

Рівний рахунок окрилив юних "динамівців". Ось Попов змарнував вихід на побачення з кіпером. Згодом Блізніченко завершив сольний прохід ударом, а Яцик ще раз пробив із середньої дистанції – Суарес у воротах в обох випадках був напоготові.

Довелося бити післяматчеві пенальті. Там сповна за свою помилку реабілітувався Ігнатенко, парирувавши два удари "Депортіво". Ще один іспанець – Родрігес – пробив у перекладину. Натомість "Динамо" реалізувало три спроби з чотирьох і ввірвалося до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.