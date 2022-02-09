В Україну прилетів літак з військовою допомогою від Британії
В аеропорт "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою від Великобританії. На борту літака знаходяться військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.
"8 і 9 лютого в Україну прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії - військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ", - повідомив міністр.
Він додав, що на борту літака знаходяться бронежилети, каски та інший вантаж.
"Спасибі нашим партнерам за незмінну політичну і дипломатичну підтримку і військову допомогу", - написав Резніков.
LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t— Reuters (@Reuters) February 9, 2022
Нагадаємо, раніше посол у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що Британія передасть Україні ракетне озброєння для кораблів.