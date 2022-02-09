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Стало відоме ім'я викритого на хабарі депутата Київради

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Київ, Середа 09 лютого 2022 20:57
Стало відоме ім'я викритого на хабарі депутата Київради Фото: депутат Владислав Трубіцин (facebook.com/vladyslav.trubitsyn)
Автор: Олександр Мороз

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook голови партії Олени Шуляк.

За її словами, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття в отриманні хабара депутата Трубіцина та директора одного з комунальних підприємств.

"Ми чекаємо всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами... Разом з тим, ми вважаємо, що політична відповідальність має бути набагато швидшою за кримінальну чи адміністративну. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що вже розпорядилася скликати конференцію Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту та прийняття рішень щодо Трубіцина.

Зазначимо, йдеться про викриття депутата та ще п'ятьох осіб на хабарі в 1,26 млн гривень. За даними слідства, він організував схему, за якою отримував гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у Києві.

Нагадаємо, наприкінці січня викрили нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, який за гроші забезпечував певним компаніям перемоги у державних тендерах.

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