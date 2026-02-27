ua en ru
Зеленский и Фицо созвонились на фоне споров по "Дружбе": первые детали

Пятница 27 февраля 2026 13:58
Зеленский и Фицо созвонились на фоне споров по "Дружбе": первые детали Фото: Владимир Зеленский и Роберт Фицо (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проводит разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента.

Читайте также: "Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо относительно нефти из России

"Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - сказано в заявлении.

Что предшествовало

Сегодня, 27 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил с Робертом Фицо. Он сообщил, что оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

В связи с этим Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у Зеленского допуска на объект.

Задача у этой комиссии, по словам Орбана, - "проверка реальности ситуации, о которой заявляет Украина. Он добавил, что закрытие "Дружбы" угрожает энергетической безопасности обеих стран.

Поставки нефти по "Дружбе"

Напомним, 12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.

Затем в Будапеште и Братиславе начали обвинять во всем Украину. По мнению властей Венгрии и Словакии, Украина не хочет возобновлять транзит якобы по политическим причинам.

На прошлой неделе премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Такие угрозы прозвучали на фоне очень сложной ситуации с электроснабжением в Украине из-за постоянных российских ударов.

Отметим, в понедельник, 23 февраля, Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.

Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

