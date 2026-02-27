Зеленский и Фицо созвонились на фоне споров по "Дружбе": первые детали
Сегодня, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проводит разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
"Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов", - сказано в заявлении.
Что предшествовало
Сегодня, 27 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил с Робертом Фицо. Он сообщил, что оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.
В связи с этим Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у Зеленского допуска на объект.
Задача у этой комиссии, по словам Орбана, - "проверка реальности ситуации, о которой заявляет Украина. Он добавил, что закрытие "Дружбы" угрожает энергетической безопасности обеих стран.
Поставки нефти по "Дружбе"
Напомним, 12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.
Затем в Будапеште и Братиславе начали обвинять во всем Украину. По мнению властей Венгрии и Словакии, Украина не хочет возобновлять транзит якобы по политическим причинам.
На прошлой неделе премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Такие угрозы прозвучали на фоне очень сложной ситуации с электроснабжением в Украине из-за постоянных российских ударов.
Отметим, в понедельник, 23 февраля, Фицо заявил, что Словакия приостанавливает аварийные поставки электроэнергии в Украину, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране из-за российских ударов.
Позже Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" анонсировала подачу жалобы в прокуратуру относительно решения Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.