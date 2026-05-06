РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры
Российские оккупанты нанесли удары по городу Запорожье. Под атакой оказался объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. Произошло без пострадавших", - говорится в сообщении в 06:03.
Иван Федоров не уточнил, когда произошла атака. Однако заметим, что начиная с 00:00 - то есть с момента старта перемирия, которое объявила Украина - в Запорожской области дважды объявляли тревогу из-за угрозы применения дронов и КАБов, а также были слышны взрывы
Причем пуски КАБов примерно в пять утра официально фиксировали Воздушные силы ВСУ. Так что, вероятно, город был атакован уже во время того, как действовал режим "тишины".
Также мы информировали, что несмотря на начатое Украиной перемирие, ночью в прифронтовых регионах все равно продолжались тревоги. Хотя и фиксации дронов и КАБов - действительно были реже, чем в другие дни.
Режим "тишины" между Украиной и РФ
Напомним, на прошлой неделе между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого диктатор РФ заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на время празднования "дня победы".
Уже в начале этой недели в Минобороны РФ официально заявили, что Путин отдал приказ остановить боевые действия 8 и 9 мая.
Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать этих дат и начать перемирие в ночь с 5 на 6 мая. Тогда же глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что это реальное предложение Киева закончить войну, и что этот день покажет, хочет ли того же Россия.