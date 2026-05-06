ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры

06:30 06.05.2026 Ср
2 мин
Что известно об атаке на регион?
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры Фото: обошлось без пострадавших (facebook.com/DSNSODE)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российские оккупанты нанесли удары по городу Запорожье. Под атакой оказался объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Террористический удар без какого-либо смысла: Зеленский об обстреле Днепра и Запорожья

"Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. Произошло без пострадавших", - говорится в сообщении в 06:03.

Иван Федоров не уточнил, когда произошла атака. Однако заметим, что начиная с 00:00 - то есть с момента старта перемирия, которое объявила Украина - в Запорожской области дважды объявляли тревогу из-за угрозы применения дронов и КАБов, а также были слышны взрывы

Причем пуски КАБов примерно в пять утра официально фиксировали Воздушные силы ВСУ. Так что, вероятно, город был атакован уже во время того, как действовал режим "тишины".

Также мы информировали, что несмотря на начатое Украиной перемирие, ночью в прифронтовых регионах все равно продолжались тревоги. Хотя и фиксации дронов и КАБов - действительно были реже, чем в другие дни.

РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры

Режим "тишины" между Украиной и РФ

Напомним, на прошлой неделе между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого диктатор РФ заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на время празднования "дня победы".

Уже в начале этой недели в Минобороны РФ официально заявили, что Путин отдал приказ остановить боевые действия 8 и 9 мая.

Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать этих дат и начать перемирие в ночь с 5 на 6 мая. Тогда же глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что это реальное предложение Киева закончить войну, и что этот день покажет, хочет ли того же Россия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Запорожье Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной