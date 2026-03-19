Кредит на 90 млрд евро для Украины: лидеры ЕС дали позитивный прогноз по первому траншу
Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Процесс все еще блокирует Венгрия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.
В ходе саммита ЕС лидеры поприветствовали утверждение кредита на 90 млрд евро для Украины на законодательном уровне.
"(Евросовет - ред.) ожидает первого транша для Украины к началу апреля. В этом контексте он также призывает активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь закрыть оставшийся дефицит в 30 млрд евро в финансировании Украины", - сказано в сообщении.
Вето Венгрии
Напомним, лидеры стран Евросоюза поддержали выделение Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 гг. еще в декабре прошлого года.
Для того, чтобы Украина начала получать деньги, странам ЕС было необходимо утвердить несколько процедурных решений.
После того, как Россия ударила по нефтепроводу "Дружба" и транзит российской нефти через украинскую территорию был приостановлен, Венгрия начала блокировать все инициативы ЕС, которые касаются помощи Украине. В том числе она заблокировала одно из процедурных решений для предоставления кредита.
Несколько дней назад Украина согласилась, чтобы нефтепровод отремонтировали за счет ЕС. Но премьера Венгрии Виктора Орбана это не устроило. Он предупредил, что пока российская нефть не будет снова поступать в Венгрию по "Дружбе", Будапешт продолжит блокировать кредит для Украины.