ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Кредит на 90 млрд евро для Украины: лидеры ЕС дали позитивный прогноз по первому траншу

15:42 19.03.2026 Чт
2 мин
Когда Украина получит первые деньги в рамках кредита на 90 млрд евро?
aimg Иван Носальский
Кредит на 90 млрд евро для Украины: лидеры ЕС дали позитивный прогноз по первому траншу Фото: глава Евросовета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Процесс все еще блокирует Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

В ходе саммита ЕС лидеры поприветствовали утверждение кредита на 90 млрд евро для Украины на законодательном уровне.

"(Евросовет - ред.) ожидает первого транша для Украины к началу апреля. В этом контексте он также призывает активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь закрыть оставшийся дефицит в 30 млрд евро в финансировании Украины", - сказано в сообщении.

Вето Венгрии

Напомним, лидеры стран Евросоюза поддержали выделение Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 гг. еще в декабре прошлого года.

Для того, чтобы Украина начала получать деньги, странам ЕС было необходимо утвердить несколько процедурных решений.

После того, как Россия ударила по нефтепроводу "Дружба" и транзит российской нефти через украинскую территорию был приостановлен, Венгрия начала блокировать все инициативы ЕС, которые касаются помощи Украине. В том числе она заблокировала одно из процедурных решений для предоставления кредита.

Несколько дней назад Украина согласилась, чтобы нефтепровод отремонтировали за счет ЕС. Но премьера Венгрии Виктора Орбана это не устроило. Он предупредил, что пока российская нефть не будет снова поступать в Венгрию по "Дружбе", Будапешт продолжит блокировать кредит для Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Венгрия Саммит ЕС Помощь Украине
Новости
Аналитика
