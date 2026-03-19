Кредит на 90 млрд евро для Украины: лидеры ЕС дали позитивный прогноз по первому траншу

Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Процесс все еще блокирует Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

В ходе саммита ЕС лидеры поприветствовали утверждение кредита на 90 млрд евро для Украины на законодательном уровне.

"(Евросовет - ред.) ожидает первого транша для Украины к началу апреля. В этом контексте он также призывает активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь закрыть оставшийся дефицит в 30 млрд евро в финансировании Украины", - сказано в сообщении.

Вето Венгрии

Напомним, лидеры стран Евросоюза поддержали выделение Украине кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 гг. еще в декабре прошлого года.

Для того, чтобы Украина начала получать деньги, странам ЕС было необходимо утвердить несколько процедурных решений.

После того, как Россия ударила по нефтепроводу "Дружба" и транзит российской нефти через украинскую территорию был приостановлен, Венгрия начала блокировать все инициативы ЕС, которые касаются помощи Украине. В том числе она заблокировала одно из процедурных решений для предоставления кредита.