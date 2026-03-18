Словакия сомневается в обещаниях Украины и хочет отправить экспертов на "Дружбу"

16:13 18.03.2026 Ср
2 мин
Братислава не верит в возобновление работы нефтепровода за шесть недель
aimg Валерий Ульяненко
Словакия сомневается в обещаниях Украины и хочет отправить экспертов на "Дружбу" фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (Getty Images)

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подчеркнул необходимость отправки экспертов на "Дружбу", поскольку Братислава сомневается в озвученных Киевом сроках ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Словакии в X.

Бланар рассказал, что Словакия получила информацию, что Украина планирует восстановить нефтепровод "Дружба" за шесть недель.

"Подобные сроки уже неоднократно озвучивались ранее. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь в проведении необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", - подчеркнул он.

Словацкий МИД также отметил, что министры иностранных дел ЕС поддержали просьбу Словакии, Венгрии и Еврокомиссии к Киеву о предоставлении информации о состоянии нефтепровода "Дружба".

Кроме того, МИД Словакии считает "подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не отвечающие словацким интересам".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский звонил премьер-министру Словакии Роберту Фицо и пригласил его посетить Украину, в частности для обсуждения ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".

Зато Фицо заявил, что встреча с Зеленским возможна, однако она состоится только после консультаций Братиславы с Европейской комиссией и Венгрией по транзиту российской нефти.

Отметим, Роберт Фицо обратился к Владимиру Зеленскому с письмом, в котором призвал возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию. В нем он отметил, что Братислава не имеет подтверждений информации о повреждении "Дружбы".

Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
