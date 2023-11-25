Демобилизация срочников в Украине и освобождение пленных в Израиле: новости за 24 ноября

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 1100 захватчиков. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет накануне зимы.

В Украине решили демобилизовать срочников

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинских военных-срочников, чей срок службы уже истек, решили демобилизовать.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором одной из ключевых тем стала мобилизация и демобилизация.

Глава Евросовета встретится с Орбаном на фоне угроз блокирования помощи Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию 27 ноября для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном.

Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен

Правоохранители обновили подозрения всем участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд гривен.

Глава МИД Франции призвала Китай избегать какой-либо поддержки России

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна по окончании короткого визита в Пекин заявила, что рассчитывает на "бдительность" китайских властей во избежание какой-либо поддержки российских военных действий в Украине.

Очередная группа украинцев вышла из Сектора Газа

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что восемь граждан Украины 24 ноября вышли из сектора Газа в Египет. В общей сложности из палестинского анклава уже эвакуировали более 200 украинцев.

Канада передаст Украине пакет военной помощи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава передаст украинским военным 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов. Их изготовила компания Colt Canada, базирующаяся в Онтарио.

Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации в Украине

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову поручено на следующей неделе презентовать новый план по мобилизации в Украине. Президент сказал, что он хочет, чтобы процесс мобилизации был более понятен людям. Чтобы граждане понимали, где они окажутся.

Освобождение заложников и временное перемирие в Израиле

В пятницу началось четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Также вчера боевики ХАМАСа отпустили первую группу заложников после начала четырехдневного перемирия с Израилем. Уже бывших пленников отправили в КПП "Рафах" на границе Сектора Газа с Египтом.

В частности, по договоренности ХАМАС отпустил 13 заложников - граждан Израиля. Матери и дети были переданы сотрудникам Красного Креста. Кроме этого, из плена ХАМАС освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что освобождение заложников между Израилем и ХАМАСом - это только начало процесса. При этом он добавил, что "не остановится" до тех пор, пока все оставшиеся в Секторе Газа заложники не будут возвращены домой.