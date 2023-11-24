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Перемирие Израиля с ХАМАС: боевики освободили первую группу заложников

Пятница 24 ноября 2023 16:55
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Перемирие Израиля с ХАМАС: боевики освободили первую группу заложников Фото: боевики ХАМАС освободили первую группу заложников (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС начали освобождать заложников во время перемирия с Израилем. Первую группу отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание со ссылкой на слова израильского чиновника сообщает, что 13 заложников - матери и дети - уже находятся в руках сотрудников Красного Креста. Они направляются из Хан-Юниса (город на юге Сектора Газа) к КПП Рафах.

При этом родственники людей, которых уже освободили боевики ХАМАС, ждут их в израильских больницах.

Стоит заметить, что Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии. Во время прекращения огня боевики должны отпустить около 50 заложников - детей, матерей и других женщин.

В обмен на 50 своих граждан Израиль намерен освободить 150 палестинских заключенных

При этом Тель-Авив готов продлить перемирие на еще один день в случае, если ХАМАС освободит еще больше заложников.

Всего террористы удерживают около 240 человек.

Перемирие только временное

Напомним, еще вчера, 23 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант подчеркивал, что такое прекращение огня будет коротким.

Он отмечал, что Армия обороны Израиля будет продолжать свою операцию против боевиков еще по меньшей мере два месяца.

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