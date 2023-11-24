ua en ru
Пт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обсудили мобилизацию: Зеленский провел важную Ставку

Пятница 24 ноября 2023 15:14
UA EN RU
Обсудили мобилизацию: Зеленский провел важную Ставку Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир ЗЕленский в пятницу, 24 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, был поднят вопрос мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По его словам, на Ставке были подняты следующие вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

Кроме этого Зеленский заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова, Главкома Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, министра здравоохранения Виктора Ляшко, главы МВД Игоря Клименко, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, директора ГБР Алексея Сухачева и первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", - заявил президент.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

В последнее время в ряде регионов заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Забастовка и очереди. Что происходит на границе с Польшей и где ситуация самая худшая
Забастовка и очереди. Что происходит на границе с Польшей и где ситуация самая худшая
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах