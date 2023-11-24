Глава Евросовета встретится с Орбаном на фоне угроз блокирования помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря президента Европейского совета Екатерины Кейсинг.

"В понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром (Венгрии - ред.) Виктором Орбаном в рамках подготовки к Европейскому совету", - пишет Кейсинг.

Отношения между Украиной и Венгрией

Отношения между странами обострились в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. Это, в свою очередь, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах "нацменьшинств в Закарпатье".

В частности с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию нашей страны, премьер-министр Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию и неоднократно делал заявления для дискредитации Украины.

Угрозы Орбана заблокировать помощь Украине

В письме, адресованном председателю Европейского совета, Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. В частности, он планирует помешать вступлению страны в сам ЕС и принятию дальнейших санкций против России.

На следующий день, 23 ноября, Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро, которые были "заморожены" из-за опасений по поводу коррупции и отказа от демократических сдерживаний под руководством Орбана. Таким образом Европейский союз пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.