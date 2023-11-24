Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации в Украине

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову поручено на следующей неделе презентовать новый план по мобилизации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

По словам президента, он заслушал доклады о вызовах в сфере мобилизации, а также о вариантах их решения на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Он сказал, что весь план будет наработан, а некоторые вопросы они уже решили.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий, куда мы идем, какие вызовы. Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе. Очень верю, что на следующей неделе", - добавил президент.

Зеленский уточнил, что такая задача поставлена и Залужному, и Умерову, и министрам, потому что многие вещи зависят и от экономических вопросов, которые надо урегулировать.

Глава Украины заявил, что они будут комплексно докладывать обо всем на следующей неделе. Также президент сказал, что он хочет, чтобы процесс мобилизации был более понятным для людей. Что бы граждане понимали где они окажутся.

"Знаете, когда из пункта А в пункт Б, а не только пункт А", - сказал президент.

Что ранее обсуждали на Ставке

Ранее сообщилось, что на сегодняшней Ставке были подняты следующие вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.

Недавно глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что в Украине проводят обсуждение относительно возможных изменений в процедуре демобилизации военных ВСУ. Документ, регулирующий этот вопрос может появиться уже до конца этого года.

В последнее время в ряде регионов заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.

Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.