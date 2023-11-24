Канада передаст Украине пакет военной помощи: что получат ВСУ
Канада сегодня, 24 ноября, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о стрелковом оружии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Украина продолжает нуждаться в поддержке для их защиты", - заявил Трюдо.
По его словам, Канада передаст украинским военным 11 000 штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов. Их изготовила компания Colt Canada, которая базируется в Онтарио.
Об этом Трюдо заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Политики также обсудили усиление санкций против России.
Помощь Канады
Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.
Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.
В сентябре 2023 года украинский президент ВладимирЗеленский впервые с начала войны посетил Канаду.
Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд. канадских долларов (более 947 млн. долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.
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