Канада передаст Украине пакет военной помощи: что получат ВСУ

Канада сегодня, 24 ноября, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о стрелковом оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо .

"Украина продолжает нуждаться в поддержке для их защиты", - заявил Трюдо.

По его словам, Канада передаст украинским военным 11 000 штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов. Их изготовила компания Colt Canada, которая базируется в Онтарио.

Об этом Трюдо заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Политики также обсудили усиление санкций против России.

Помощь Канады

Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.

Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент ВладимирЗеленский впервые с начала войны посетил Канаду.

Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд. канадских долларов (более 947 млн. долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.