Очередная группа украинцев вышла из Сектора Газа: сколько всего эвакуировали
Восемь граждан Украины сегодня, 24 ноября, вышли из Сектора Газа в Египет. Всего из палестинского анклава уже эвакуировали более 200 украинцев.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В течение этих суток из Газы в Египет выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину", - рассказал Николенко.
По его словам, всего в рамках первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Сектора Газа 259 человек.
Спикер подчеркнул, что Украина благодарна Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за поддержку в вопросе эвакуации.
Также он добавил, что усилия МИД Украины в вопросе помощи украинцам в Секторе Газа находятся на особенном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Эвакуация из Сектора Газа
Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль еще 7 октября. После этого Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Сектор Газа был полностью заблокирован и оттуда никто не мог выехать.
8 ноября Украине удалось эвакуировать первую группу своих граждан - 43 человек.
После этого эвакуация продолжилась. Всего известно о более 300 украинцах, которые находились на территории палестинского анклава до 8 ноября.
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