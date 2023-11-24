Более тысячи оккупантов и 30 танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 32 ББМ и 31 артсистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 322 900 (+1100) человек ликвидировано;

танков - 5496 (+30) ед.;

боевых бронированных машин - 10256 (+32) ед.;

артиллерийских систем - 7833 (+31) ед.;

РСЗО - 904 (+2) ед.;

средства ПВО - 595 (+4) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5800 (+1) ед.;

крылатые ракеты - 1564 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10230 (+32) ед.;

специальная техника - 1108 (+1) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений.