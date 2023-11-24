Более тысячи оккупантов и 30 танков. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: украинские военные (Getty Images)
Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 32 ББМ и 31 артсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 322 900 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 5496 (+30) ед.;
- боевых бронированных машин - 10256 (+32) ед.;
- артиллерийских систем - 7833 (+31) ед.;
- РСЗО - 904 (+2) ед.;
- средства ПВО - 595 (+4) ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5800 (+1) ед.;
- крылатые ракеты - 1564 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10230 (+32) ед.;
- специальная техника - 1108 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений.
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