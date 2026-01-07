ua en ru
Декларация о контингенте Запада в Украине и удар по арсеналу россиян: новости за 6 января

Украина, Среда 07 января 2026 06:30
Декларация о контингенте Запада в Украине и удар по арсеналу россиян: новости за 6 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по размещению западного контингента на украинской территории. Тем временем Силы обороны нанесли удар по арсеналу оккупантов в Костромской области.

Более детально о том, что произошло во вторник, 6 января, - в материале РБК-Украина.

Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию

Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по размещению на украинской территории многонациональных сил. Это открывает саму возможность отправки в Украину иностранных контингентов.

Также в Париже была создана координационная группа, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между странами коалиции добровольцев, Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в РФ, - источники

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу на территории России, сообщили РБК-Украина источники в Службе безопасности.

После атаки в Нейском районе Костромской области РФ вспыхнул масштабный пожар на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления.

"Гренландия должна быть частью США": у Трампа не исключают военный захват острова

Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности.

При этом он не исключил военного захвата острова.

Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти, - Reuters

Крупнейший частный нефтепереработчик в Индии - компания Reliance Industries - заявила, что не ожидает поставок российской нефти в январе и не получала ее в течение последних трех недель.

Таким образом, индийская компания опровергла информацию СМИ о том, что она ожидает прибытия трех судов с российской нефтью к НПЗ в Джамнагаре.

РФ волнует только территория: РБК-Украина выяснило позицию Москвы по мирным переговорам

Вопрос контроля над оккупированными территориями остается ключевым для россиян в контексте мирных переговоров, сообщил РБК-Украина информированный источник.

По его словам, именно по вопросу территорий сейчас идут ключевые разговоры.

