Декларація про контингент Заходу в Україні та удар по арсеналу росіян: новини за 6 січня

Україна, Франція і Британія підписали декларацію про наміри щодо розміщення західного контингенту на українській території. Тим часом Сили оборони завдали удару по арсеналу окупантів у Костромській області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 6 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Перший крок до західної присутності: Україна, Франція і Британія підписали декларацію

Україна, Франція і Британія підписали декларацію про наміри щодо розміщення на українській території багатонаціональних сил. Це відкриває саму можливість відправки в Україну іноземних контингентів.

Також у Парижі було створено координаційну групу, яка забезпечуватиме оперативну взаємодію між країнами коаліції добровольців, Сполученими Штатами Америки та Україною.

Дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал і нафтобазу в РФ, - джерела

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували ракетно-артилерійський арсенал і нафтобазу на території Росії, повідомили РБК-Україна джерела в Службі безпеки.

Після атаки в Нейському районі Костромської області РФ спалахнула масштабна пожежа на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління.

"Гренландія має бути частиною США": у Трампа не виключають військового захоплення острова

Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки.

При цьому він не виключив військового захоплення острова.

Найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти, - Reuters

Найбільший приватний нафтопереробник в Індії - компанія Reliance Industries - заявила, що не очікує поставок російської нафти в січні та не отримувала її протягом останніх трьох тижнів.

Таким чином, індійська компанія спростувала інформацію ЗМІ про те, що вона очікує на прибуття трьох суден із російською нафтою до НПЗ у Джамнагарі.

РФ хвилює тільки територія: РБК-Україна з'ясувало позицію Москви щодо мирних переговорів

Питання контролю над окупованими територіями залишається ключовим для росіян у контексті мирних переговорів, повідомило РБК-Україна інформоване джерело.

За його словами, саме з питання територій зараз йдуть ключові розмови.