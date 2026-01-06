ua en ru
Дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в РФ, - источники

Вторник 06 января 2026 14:18
Дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в РФ, - источники Фото: СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники СБУ.

Так, в Нейском районе Костромской области РФ вспыхнул масштабный пожар на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления. На этом складе раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

С этого арсенала поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Дроны СБУ также поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ. Эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами три области: Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую.

Удары дронов по РФ

Напомним, что военные и энергетические объекты в России в последнее время все чаще подвергаются атакам беспилотников.

В частности, 1 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. В результате попадания на территории объекта был зафиксирован пожар.

Также под удар попали установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Цель была поражена, а результаты уточняются.

Ранее мы писали, что 3 и 4 января в Москве два дня подряд закрывали столичные аэропорты из-за атаки неизвестных дронов. Во второй день в связи с инцидентом было задержано около 200 рейсов.

Кроме того, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

