"Гренландия должна быть частью США": у Трампа не исключают военный захват острова

Вторник 06 января 2026 06:50
"Гренландия должна быть частью США": у Трампа не исключают военный захват острова Фото: Стивен Миллер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. При этом он не исключил военного захвата острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для CNN.

"Президент четке высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов... Никто не собирается воевать (с США - ред.) в военном отношении из-за будущего Гренландии", - сказал он.

Когда ведущий напрямую спросил, исключено ли военное вмешательство, Миллер уклонился от ответа и вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.

"На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано их утверждение о том, что Гренландия является колонией Дании? (США - ред.) - это сила НАТО. Для того чтобы (США - ред.) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, что после возвращения президента США Дональда Трампа во власть, он начал разговоры о желании присоединить Гренландию.

В последние месяцы, возможно, даже полгода, подобные заявления прекратились. Однако на днях жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту, на который остров Гренландия закрашен в цвета флага США.

После этого Трамп возобновил свои заявления о Гренландии и сказал на днях, что остров нужен Америке для обороны. Также по его словам, Гренландия якобы "окружена" флотами РФ и Китая.

Чем это закончится, пока неясно, но собеседники Politico считают, что США могут взять Гренландию под свой контроль уже в ближайшие месяцы.

Стоит добавить, что на заявления Трамп уже неоднократно отреагировали в Дании. В частности, премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что если США попытаются захватить Данию, особенно военным путем, то это фактически поставит крест на альянсе НАТО.

