Третий уровень опасности от УкрГМЦ: каким рекам будет не хватать воды до конца октября
Ситуация на некоторых украинских реках существенно беспокоит специалистов - угроза маловодья может удерживаться до конца октября. Местами уже объявили "коричневый" (самый высокий) уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Чем опасна ситуация на некоторых украинских реках
Согласно данным УкрГМЦ, в период 16-30 октября на некоторых реках Украины в разных областях будет удерживаться малоинтенсивное снижение уровней воды - до самых низких значений за весь период наблюдений.
"Местами - ниже их", - подчеркнули специалисты.
Не исключается также дальнейшее уменьшение водности отдельных артерий:
- либо до критериев маловодья;
- либо ниже их.
"На большинстве участков рек со значительным зарастанием русел водной растительностью, на отдельных участках малых рек - до отсутствия стока", - уточнили эксперты УкрГМЦ.
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Где в Украине вероятны стихийные гидрологические явления
Согласно предупреждению УкрГМЦ, стихийные гидрологические явления с 16 по 30 октября 2026 года могут наблюдаться:
- на реках бассейна Днестра - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях;
- на реках суббассейна Сяна - во Львовской области;
- на реках суббассейна Западного Буга - во Львовской и Волынской областях;
- на реках суббассейна Припяти - в Волынской, Ровенской и Житомирской областях;
- на реках суббассейна Тисы - в Закарпатской области.
"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты.
Что реально означает "коричневый" уровень опасности
Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, так называемый "коричневый" - это самый высокий уровень опасности.
Он сигнализирует о низких уровнях воды - критическом дефиците воды или маловодье.
В противовес ему выступает "красный" (также III) уровень опасности.
Он сигнализирует о противоположной этой ситуации - избытке воды или паводке.
В целом (на практике) "коричневый" уровень опасности характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:
- проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;
- навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.
С продолжительностью удержания в течение одного месяца и более.
Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).
То есть "коричневый" уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек.
Когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему на самом деле исчезает вода в наших колодцах и реках и может ли маловодье стать долгосрочной проблемой для населения.
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