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Третий уровень опасности от УкрГМЦ: каким рекам будет не хватать воды до конца октября

18:16 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Третий уровень опасности от УкрГМЦ: каким рекам будет не хватать воды до конца октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Ситуация на некоторых украинских реках существенно беспокоит специалистов - угроза маловодья может удерживаться до конца октября. Местами уже объявили "коричневый" (самый высокий) уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чем опасна ситуация на некоторых украинских реках

Согласно данным УкрГМЦ, в период 16-30 октября на некоторых реках Украины в разных областях будет удерживаться малоинтенсивное снижение уровней воды - до самых низких значений за весь период наблюдений.

"Местами - ниже их", - подчеркнули специалисты.

Не исключается также дальнейшее уменьшение водности отдельных артерий:

  • либо до критериев маловодья;
  • либо ниже их.

"На большинстве участков рек со значительным зарастанием русел водной растительностью, на отдельных участках малых рек - до отсутствия стока", - уточнили эксперты УкрГМЦ.

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Где в Украине вероятны стихийные гидрологические явления

Согласно предупреждению УкрГМЦ, стихийные гидрологические явления с 16 по 30 октября 2026 года могут наблюдаться:

  • на реках бассейна Днестра - во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях;
  • на реках суббассейна Сяна - во Львовской области;
  • на реках суббассейна Западного Буга - во Львовской и Волынской областях;
  • на реках суббассейна Припяти - в Волынской, Ровенской и Житомирской областях;
  • на реках суббассейна Тисы - в Закарпатской области.

"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты.

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях в Украине 16-30 октября (инфографика: Facebook.com/UkrHMC)
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях в Украине 16-30 октября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Что реально означает "коричневый" уровень опасности

Согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, так называемый "коричневый" - это самый высокий уровень опасности.

Он сигнализирует о низких уровнях воды - критическом дефиците воды или маловодье.

В противовес ему выступает "красный" (также III) уровень опасности.

Он сигнализирует о противоположной этой ситуации - избытке воды или паводке.

Список гидрологических явлений I, II и III уровней опасности на водных объектах суши Украины (инфографика: meteo.gov.ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)
Список гидрологических явлений I, II и III уровней опасности на водных объектах суши Украины (инфографика: meteo.gov.ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)

В целом (на практике) "коричневый" уровень опасности характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:

  • проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;
  • навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.

С продолжительностью удержания в течение одного месяца и более.

Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).

То есть "коричневый" уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек.

Когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на самом деле исчезает вода в наших колодцах и реках и может ли маловодье стать долгосрочной проблемой для населения.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в Украине в октябре.

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