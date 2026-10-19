РФ сместила фокус на водоснабжение Киева: премьер сказал, к чему готовиться зимой
Российские войска сосредоточили особое внимание на объектах водоснабжения Киева. Жителям столицы следует быть готовыми к более существенным бытовым трудностям этой зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Сергея Корецкого для BBC Украина.
Россия может усилить удары по водоснабжению
По словам главы правительства, не следует рассчитывать, что сложные сценарии не реализуются. Он отметил, что тактика российских атак существенно изменилась, а ситуация этой зимой может оказаться еще более сложной.
Корецкий объяснил, что Россия направляет ракеты и дроны на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, пытаясь истощить украинцев.
"Свет и тепло - мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус", - заявил премьер.
Он призвал не исключать риски только потому, что предыдущие прогнозы могли не сбыться.
Как власть готовится к возможным перебоям
По словам Корецкого, правительство готовит резервные источники питания, насосные станции и альтернативные способы снабжения водой.
В то же время, он признал, что эти меры не смогут полностью обеспечить привычный бытовой комфорт в случае новых атак и разрушений.
Премьер также обратил внимание, что домохозяйства по-разному зависят от централизованных систем. Для одних электричество, вода и тепло напрямую связаны с их работой, в то время как другие имеют альтернативные источники снабжения.
Потому, по словам главы правительства, универсального решения для всех случаев нет.
"Мы делаем все, чтобы самые плохие сценарии, к которым хочет привести Россия, были минимизированы и максимально быстро ликвидированы", - заверил Корецкий.
Что известно о проблемах водоснабжения в Киеве
После начавшихся 30 сентября массированных российских ударов по энергетике в Киеве уже неоднократно возникали перебои с водоснабжением.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия пытается уничтожить, в частности систему водоснабжения Украины. По его словам, без воды и канализации людям будет гораздо сложнее переживать длительные отключения электроэнергии.
Заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью ЭП объяснял, что частые перебои с водой связаны с колебаниями напряжения и проблемами в электрической инфраструктуре предприятия, значительная часть которой была построена еще в 1970-х годах.
Чиновник отмечал, что в условиях российских атак приоритетом стало обеспечение стабильной работы канализации, ведь длительное отсутствие водоотвода может привести к серьезным санитарным проблемам.
Он объяснял, что перебои с водой не всегда связаны с непосредственным повреждением объектов водоканала. Причиной может быть и невозможность полноценного отвода стоков из-за проблем с электроснабжением и работой насосных станций.
Горкуценко также уверял, что в случае проведения ремонтных работ предприятие будет организовывать подвоз питьевой воды. В то же время, он не мог гарантировать, что при самом сложном сценарии удастся сохранить бесперебойное водоснабжение непосредственно в квартирах.