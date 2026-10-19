РФ сместила фокус на водоснабжение Киева: премьер сказал, к чему готовиться зимой

Российские войска сосредоточили особое внимание на объектах водоснабжения Киева. Жителям столицы следует быть готовыми к более существенным бытовым трудностям этой зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Сергея Корецкого для BBC Украина .

Россия может усилить удары по водоснабжению

По словам главы правительства, не следует рассчитывать, что сложные сценарии не реализуются. Он отметил, что тактика российских атак существенно изменилась, а ситуация этой зимой может оказаться еще более сложной.

Корецкий объяснил, что Россия направляет ракеты и дроны на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, пытаясь истощить украинцев.

"Свет и тепло - мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус", - заявил премьер.

Он призвал не исключать риски только потому, что предыдущие прогнозы могли не сбыться.

Как власть готовится к возможным перебоям

По словам Корецкого, правительство готовит резервные источники питания, насосные станции и альтернативные способы снабжения водой.

В то же время, он признал, что эти меры не смогут полностью обеспечить привычный бытовой комфорт в случае новых атак и разрушений.

Премьер также обратил внимание, что домохозяйства по-разному зависят от централизованных систем. Для одних электричество, вода и тепло напрямую связаны с их работой, в то время как другие имеют альтернативные источники снабжения.

Потому, по словам главы правительства, универсального решения для всех случаев нет.

"Мы делаем все, чтобы самые плохие сценарии, к которым хочет привести Россия, были минимизированы и максимально быстро ликвидированы", - заверил Корецкий.

Что известно о проблемах водоснабжения в Киеве

После начавшихся 30 сентября массированных российских ударов по энергетике в Киеве уже неоднократно возникали перебои с водоснабжением.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия пытается уничтожить, в частности систему водоснабжения Украины. По его словам, без воды и канализации людям будет гораздо сложнее переживать длительные отключения электроэнергии.

Заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко в интервью ЭП объяснял, что частые перебои с водой связаны с колебаниями напряжения и проблемами в электрической инфраструктуре предприятия, значительная часть которой была построена еще в 1970-х годах.

Чиновник отмечал, что в условиях российских атак приоритетом стало обеспечение стабильной работы канализации, ведь длительное отсутствие водоотвода может привести к серьезным санитарным проблемам.

Он объяснял, что перебои с водой не всегда связаны с непосредственным повреждением объектов водоканала. Причиной может быть и невозможность полноценного отвода стоков из-за проблем с электроснабжением и работой насосных станций.