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Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени

17:30 06.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Начало осени продолжило испытывать реки Украины на выносливость. В Укргидрометцентре объяснили, каким был и от чего зависел гидрологический режим водных объектов в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды в сентябре 2026 года

Специалисты рассказали, что сентябрь 2026 года в Украине характеризовался теплой погодой.

Так, средняя месячная температура воздуха была на 0,4-1,4°С выше климатической нормы.

Дожди в этот период выпадали неравномерно:

  • как по территории;
  • так и во времени.

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В каких областях фиксировали дефицит осадков

Дефицит осадков (26-70% нормы), по данным УкрГМЦ, отмечался в течение сентября:

  • в Карпатском регионе;
  • в пределах суббассейна Припяти - кроме отдельных притоков в Житомирской области (тогда как в целом суббассейн реки расположен в пределах Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей);
  • в пределах бассейна Южного Буга (район бассейна охватывает - полностью или частично - Хмельницкую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области);
  • на водосборах отдельных рек суббассейна Среднего Днепра - в Сумской и Полтавской областях.

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Где выпало больше месячной нормы осадков

В Укргидрометцентре сообщили, что 108-238% месячной нормы осадков выпало в течение сентября в пределах водосборов рек:

  • центральной части Украины;
  • на Левобережье.

Между тем в суббассейные реки Сула (Сумская, Полтавская и Черкасская области) выпало 274% месячной нормы осадков.

Изменили ли сентябрьские дожди ситуацию на реках

Украинцам рассказали, что в течение первого месяца осени на реках страны "продолжался малоизменяющийся режим низкой осенней межени".

То есть выпадение локальных умеренных дождей в целом - не вызвало значительного изменения ситуации.

"Водность на подавляющей части рек страны в сентябре продолжала снижаться", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.

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Где уровень воды - близок к антирекордам

По состоянию на конец сентября уровни воды оставались близкими к самым низким меженным (за многолетие):

  • на большинстве рек Карпат;
  • на отдельных участках притоков Припяти;
  • на реках суббассейна Среднего Днепра (в Житомирской и Киевской областях);
  • на Южном Буге (в Винницкой области).

Русла каких украинских рек зарастают

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, значительное зарастание русел водной растительностью наблюдается:

  • на большинстве равнинных рек страны;
  • на Днестре;
  • на его притоках во Львовской области.

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Где уровень воды упал ниже экологической нормы

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась на протяжении сентября 2026 года (в % от значения экологического расхода):

  • на притоках Припяти - реках Стырь (пост Млынок - 79%), Горынь (посты Оженин - 67%, Деражное - 93%), Уборть (пост Рудня Ивановская - 86%);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 99%), Сула (пост Ромны - 69%), Псел (пост Гадяч - 95%);
  • на Днестре (посты Галич - 80% и Залещики - 71%);
  • на реке Уж (пост Ужгород - 65%);
  • на Западном Буге (пост Литовеж - 66%);
  • на Южном Буге (посты Тростянчик - 41% и Пироговцы - 48%).

"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.

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Течения каких рек практически остановились

В заключение эксперты сообщили, что отсутствие стока реки по состоянию на конец сентября наблюдалось:

  • на Припяти (в створе гидрологических постов Речица и Любязь);
  • на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);
  • на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).

Напомним, ранее мы рассказывали о гидрологической засухе на реках Украины - где воды в сентябре критически не хватало.

Кроме того, мы объясняли, как определяют метеорологическую осень эксперты УкрГМЦ и что такое "бабье лето" (и почему их может быть несколько).

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