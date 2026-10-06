Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени
Начало осени продолжило испытывать реки Украины на выносливость. В Укргидрометцентре объяснили, каким был и от чего зависел гидрологический режим водных объектов в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Особенности погоды в сентябре 2026 года
Специалисты рассказали, что сентябрь 2026 года в Украине характеризовался теплой погодой.
Так, средняя месячная температура воздуха была на 0,4-1,4°С выше климатической нормы.
Дожди в этот период выпадали неравномерно:
- как по территории;
- так и во времени.
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В каких областях фиксировали дефицит осадков
Дефицит осадков (26-70% нормы), по данным УкрГМЦ, отмечался в течение сентября:
- в Карпатском регионе;
- в пределах суббассейна Припяти - кроме отдельных притоков в Житомирской области (тогда как в целом суббассейн реки расположен в пределах Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей);
- в пределах бассейна Южного Буга (район бассейна охватывает - полностью или частично - Хмельницкую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области);
- на водосборах отдельных рек суббассейна Среднего Днепра - в Сумской и Полтавской областях.
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Где выпало больше месячной нормы осадков
В Укргидрометцентре сообщили, что 108-238% месячной нормы осадков выпало в течение сентября в пределах водосборов рек:
- центральной части Украины;
- на Левобережье.
Между тем в суббассейные реки Сула (Сумская, Полтавская и Черкасская области) выпало 274% месячной нормы осадков.
Изменили ли сентябрьские дожди ситуацию на реках
Украинцам рассказали, что в течение первого месяца осени на реках страны "продолжался малоизменяющийся режим низкой осенней межени".
То есть выпадение локальных умеренных дождей в целом - не вызвало значительного изменения ситуации.
"Водность на подавляющей части рек страны в сентябре продолжала снижаться", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
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Где уровень воды - близок к антирекордам
По состоянию на конец сентября уровни воды оставались близкими к самым низким меженным (за многолетие):
- на большинстве рек Карпат;
- на отдельных участках притоков Припяти;
- на реках суббассейна Среднего Днепра (в Житомирской и Киевской областях);
- на Южном Буге (в Винницкой области).
Русла каких украинских рек зарастают
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, значительное зарастание русел водной растительностью наблюдается:
- на большинстве равнинных рек страны;
- на Днестре;
- на его притоках во Львовской области.
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Где уровень воды упал ниже экологической нормы
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась на протяжении сентября 2026 года (в % от значения экологического расхода):
- на притоках Припяти - реках Стырь (пост Млынок - 79%), Горынь (посты Оженин - 67%, Деражное - 93%), Уборть (пост Рудня Ивановская - 86%);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - реках Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 99%), Сула (пост Ромны - 69%), Псел (пост Гадяч - 95%);
- на Днестре (посты Галич - 80% и Залещики - 71%);
- на реке Уж (пост Ужгород - 65%);
- на Западном Буге (пост Литовеж - 66%);
- на Южном Буге (посты Тростянчик - 41% и Пироговцы - 48%).
"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.
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Течения каких рек практически остановились
В заключение эксперты сообщили, что отсутствие стока реки по состоянию на конец сентября наблюдалось:
- на Припяти (в створе гидрологических постов Речица и Любязь);
- на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);
- на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).
Напомним, ранее мы рассказывали о гидрологической засухе на реках Украины - где воды в сентябре критически не хватало.
Кроме того, мы объясняли, как определяют метеорологическую осень эксперты УкрГМЦ и что такое "бабье лето" (и почему их может быть несколько).
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