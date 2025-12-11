ua en ru
Слухи о покушении на Миндича и атака на танкер "теневого флота" РФ: новости за 10 декабря

Украина, Четверг 11 декабря 2025 06:30
Слухи о покушении на Миндича и атака на танкер "теневого флота" РФ: новости за 10 декабря Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Олигарх Игорь Коломойский заявил о якобы покушении на бизнесмена Тимура Миндича. Тем временем украинские морские дроны ударили по еще одному танкеру российского "теневого флота".

Более детально о том, что произошло в среду, 10 декабря, - в материале РБК-Украина.

Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела "Мидас", якобы совершили покушение, заявил олигарх Игорь Коломойский. По его словам, инцидент произошел в Израиле.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии РБК-Украина заявил, что израильским правоохранителям не поступала такая информация.

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - источники

Морские дроны Службы безопасности Украины 10 декабря поразили в Черном море еще один подсанкционный танкер РФ из состава так называемого "теневого флота", сообщили источники РБК-Украина.

По предварительной информации, судно выведено из строя.

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники

В Киеве нашли мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, который является сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, рассказали источники РБК-Украина.

По словам собеседников издания, тело мужчины нашла Вера Каденюк, вдова первого космонавта независимой Украины.

Даты вступления Украины в ЕС нет, но Кабмин хочет завершить переговоры в 2028 году, - ЕК

Сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года, рассказал в комментарии РБК-Украина представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

По его словам, Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план действий по национальным меньшинствам.

Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от народных депутатов предложений по выборам в Украине.

Он подчеркнул, что не будет допускать никаких спекуляций против Украины.

