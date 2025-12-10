В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники

Сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки в Киеве мать Дмитрия Каденюка - Вера Каденюк, вдова первого космонавта независимой Украины - обнаружила тело своего 41-летнего сына, сообщили собеседники.

По словам знакомых семьи, Дмитрия нашли возле входной двери. Мужчина был в крови, в руке держал нож, а на теле были многочисленные порезы.

Предсмертной записки, предварительно, не обнаружили, а характер ранений, тоже по предварительным данным, больше напоминает борьбу, чем попытку самоубийства.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины - умышленное убийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Фото: Дмитрий Каденюк (uhsp.edu.ua)

Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства - в частности 4-комнатной квартиры на Печерске.

Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, Владимира, который также претендует на имущество.

Справочно

Какие-либо подробные биографические данные о Дмитрии Каденюке (за исключением 41 года) не обнародованы. Впрочем, напомним, что его отец Леонид Каденюк - украинский летчик-испытатель 1-го класса, политический деятель, генерал-майор авиации, первый космонавт независимой Украины.

Он родился 28 января 1951 в селе Клишковцы Черновицкой области в семье учителей. Мечта о космосе зародилась у Каденюка в возрасте 10 лет после полета Юрия Гагарина.

Леонид Каденюк был женат, воспитывал двух сыновей.

Окончил Черновицкое авиационно-спортивное училище, впоследствии - Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Работал летчиком-испытателем в советской космической программе.

После распада Советского Союза он вошел в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Когда появилась программа украино-американского космического сотрудничества и шанс полета украинца на борту американского космического корабля, написал заявление о желании принять участие в конкурсе. И снова он стал лучшим среди претендентов - это признала как украинская комиссия, так и американская.

В 1997 году стал первым космонавтом независимой Украины - совершил космический полет на шаттле NASA "Columbia" в составе международной миссии STS-87. В ходе полета проводил биологические эксперименты и научные исследования.

Благодаря ему в космосе впервые был развернут государственный флаг Украины и прозвучал украинский гимн. Также он взял с собой в полит томик "Кобзаря".

Леонид Каденюк досконально знал разные типы космических кораблей и летал более чем на 50 типах самолетов разного назначения, в основном - истребителях. В общей сложности провел в небе более 2 400 часов.

Вернувшись в Украину, генерал-майор Леонид Каденюк проходил службу в рядах ВСУ: занимал должности начальника авиации войск ПВО Украины, помощника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики, заместителя генерального инспектора Генеральной военной инспекции при президенте Украины, советника президента Украины по вопросам авиации и космонавтики2.

Умер 31 января 2018 года от внезапной остановки сердца во время традиционной утренней пробежки. Похоронен на Байковом кладбище.