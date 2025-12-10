ua en ru
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - источники

Украина, Среда 10 декабря 2025 19:16
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер "теневого флота" РФ в Черном море, - источники Фото: танкер Dashan из состава "теневого флота" (marinetraffic.com)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Морские дроны Службы безопасности Украины 10 декабря поразили в Черном море еще один подсанкционный танкер РФ из состава так называемого "теневого флота". По предварительной информации, судно выведено из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

По данным источников, морские дроны СБУ Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan из состава "теневого флота" России. Танкер маскирует свою принадлежность флагом Коморских островов.

Судно было перехвачено в исключительной экономической зоне Украины, когда максимальным ходом и с выключенным транспондером двигалось в сторону портового терминала "Новороссийск". В результате атаки танкер получил критические повреждения и полностью выведен из строя - мощные взрывы прекрасно можно увидеть на видео, которое показали источники.

Приблизительная стоимость танкера - 30 млн долларов, а за один рейс он способен перевезти нефти на 60 миллионов долларов. Танкер Dashan находится под рядом санкций, в том числе теми, которые ввели Украина, Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер &quot;теневого флота&quot; РФ в Черном море, - источникиФото: скриншот

Операцию проводили 13-го Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.

Напомним, что это уже третий случай ударов по российским танкерам за последние две недели. Так, 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.

Оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в Новороссийск. В результате атаки танкеры были выведены из строя, танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, но там он окончательно потерпел крушение.

