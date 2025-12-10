Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от народных депутатов предложений по выборам в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Президент отметил, что сегодня, 10 декабря, говорил с представителями украинского парламента. Он подчеркнул, что не будет допускать никаких спекуляций против Украины.
"Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине - о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение", - подчеркнул Зеленский.
Лидер страны отметил, что ожидает предложений от народных депутатов Украины относительно их видения по этому вопросу.
"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", - подчеркнул президент.
Требование США относительно выборов
Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что в Украине следует провести президентские выборы. По его мнению, украинские чиновники используют тему войны, чтобы избежать новых выборов. Он добавил, что Украина "уже не является демократией", поскольку там давно не происходили выборы.
Впоследствии Зеленский заявил о том, что он готов к проведению президентских выборов. Кроме того, он отметил, что их проведение зависит от двух ключевых условий - безопасности и изменения законодательства.
Спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ отметила, что выборы возможны только при условии, когда это позволят обстоятельства, ведь Россия продолжает войну против Украины.