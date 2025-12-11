Чутки про замах на Міндіча та атака на танкер "тіньового флоту" РФ: новини за 10 грудня

Олігарх Ігор Коломойський заявив про нібито замах на бізнесмена Тимура Міндіча. Тим часом українські морські дрони вдарили по ще одному танкеру російського "тіньового флоту".

Більш детально про те, що сталося в середу, 10 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

Коломойський заявив про нібито замах на Міндіча в Ізраїлі

На українського бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи "Мідас", нібито вчинили замах, заявив олігарх Ігор Коломойський. За його словами, інцидент стався в Ізраїлі.

При цьому посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі РБК-Україна заявив, що ізраїльським правоохоронцям не надходила така інформація.

Морські дрони СБУ підбили ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі, - джерела

Морські дрони Служби безпеки України 10 грудня вразили в Чорному морі ще один підсанкційний танкер РФ зі складу так званого "тіньового флоту", повідомили джерела РБК-Україна.

За попередньою інформацією, судно виведено з ладу.

У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела

У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, який є сином першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, розповіли джерела РБК-Україна.

За словами співрозмовників видання, тіло чоловіка знайшла Віра Каденюк, вдова першого космонавта незалежної України.

Дати вступу України до ЄС немає, але Кабмін хоче завершити переговори у 2028 році, - ЄК

Терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року, розповів у коментарі РБК-Україна представник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

За його словами, Україна ухвалила дорожні карти з верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інститутів, а також план дій щодо національних меншин.

Зеленський через тиск від США дав нардепам доручення щодо виборів в Україні

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що очікує від народних депутатів пропозицій щодо виборів в Україні.

Він підкреслив, що не допускатиме жодних спекуляцій проти України.