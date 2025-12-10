ua en ru
Даты вступления Украины в ЕС нет, но Кабмин хочет завершить переговоры в 2028 году, - ЕК

Среда 10 декабря 2025 12:53
UA EN RU
Даты вступления Украины в ЕС нет, но Кабмин хочет завершить переговоры в 2028 году, - ЕК Фото: представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье (скрин видео)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина.

"Несмотря на неустанную агрессивную войну России, Украина остается решительно преданной своему пути к вступлению в ЕС, успешно завершив скрининг и продвинувшись в ключевых реформах", - отметил Мерсье.

По его словам, Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственного управления и функционирования демократических институтов, а также план действий по национальным меньшинствам, который Комиссия оценила положительно.

"Украина выполнила условия, необходимые для открытия 3 кластеров - по направлениям "фундаментальные вопросы", "внешние отношения" и "внутренний рынок", - добавил представитель Еврокомиссии.

При этом он также подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает от Украины выполнения условий для открытия остальных трех кластеров и работает над тем, чтобы Рада была в состоянии продвинуться с открытием всех кластеров до конца года.

"Украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, в частности по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права", - добавил Мерсье.

Представитель ЕК также отметил, что заранее определенных сроков нет. Процесс вступления зависит от реализации реформ и демонстрации устойчивости результатов.

"Вступление является процессом, основанным на заслугах. Каждый кандидат должен присоединиться тогда, когда он готов, когда выполняет условия и критерии, закрепленные в договорах ЕС, включая копенгагенские критерии", - подытожил Мерсье.

Шаги Украины в ЕС

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в конце ноября.

В то же время Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной из-за вето Венгрии, которое остается ключевой преградой.

В начале ноября Европейская комиссия представила отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", где отметила значительный прогресс Украины в реализации необходимых реформ.

Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование евроинтеграционного движения Украины и связал его позицию с политическими мотивами. По словам Зеленского, электорат Орбана настроен оппозиционно к большинству решений ЕС, что и влияет на действия венгерского правительства.

