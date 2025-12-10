Почему в Киеве исчезает свет? Эксперт объяснил причину аварийных отключений
Проблемы с энергоснабжением в столице Украины в конце первой декады декабря возникли из-за разрушения систем передачи электроэнергии.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.
"Это произошло из-за ограниченных возможностей передачи энергии в столичный регион", - отметил он.
Ограничения произошли из-за повреждения двух объектов на высоковольтных линиях, уточнил эксперт.
Напомним, вчера в Киеве и по регионам начали вводить аварийные отключения света. Впоследствии в СМИ распространилась информация, что якобы 70% столицы находится без энергоснабжения.
Однако в Минэнерго уточнили, что причиной остаются масштабные последствия, нанесенные украинской энергетической инфраструктуре российскими ракетно-дронными атаками.
"Несмотря на все, в Киеве ситуация остается одной из самых сложных - сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений", - сказано в сообщении.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 6 декабря РФ осуществила масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему, после которой отключения света усилились. Под ударом были объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, россияне целенаправленно атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.
В ночь на 7 декабря Россия нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.
Отметим, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.
Она анонсировала решения, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию бытовым потребителям.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.