Россияне атаковали ТЭС в разных регионах Украины: есть серьезные повреждения

Российские войска в ночь на 6 декабря атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов", - говорится в сообщении. В ДТЭК отметили, что это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз.