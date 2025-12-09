В Киеве и большинстве областей Украины ввели аварийные отключения света

Вследствие предыдущих массированных обстрелов энергетических объектов Украины в большинстве областей во вторник, 9 декабря, ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго ".

Украинцев предупредили, что графики обесточивания в тех областях, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.

"Укрэнерго" отметило, что аварийные отключения будут отменены после того, как удастся стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.

Об аварийных отключениях сообщили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Одесской областях. Частично ГАВ действуют также в Полтавской (5 очередей) и Черниговской (5 очередей) областях.