Ночные удары РФ по энергетике: в "Укрэнерго" объяснили, где сейчас самая сложная ситуация

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 14:07
UA EN RU
Ночные удары РФ по энергетике: в "Укрэнерго" объяснили, где сейчас самая сложная ситуация Фото: Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

После массированных ночных ударов России по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в ночь на воскресенье российские силы атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Однако именно Черниговщина, которую враг бьет почти ежедневно, находится среди регионов с наибольшими разрушениями.

"Черниговщина - один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно", - подчеркнул Зайченко.

Кроме того, этой ночью значительные удары понесла и Донецкая область.

"Пожалуй, сейчас там тяжелее всего. Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады", - отметил он.

На Полтавщине большинство восстановительных работ уже завершены, и графики отключений действуют по общенациональному режиму, аналогичному другим регионам.

Энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации и ликвидацией последствий атак.

