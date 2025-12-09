ua en ru
Отключения света станут короче. Кабмин работает над решением

Украина, Вторник 09 декабря 2025 11:24
Отключения света станут короче. Кабмин работает над решением Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram.

По ее словам, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения.

"Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений Правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", - подчеркнула она.

Накануне премьер-министр провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

А также доклады по ремонту энергообъектов, поврежденных в результате недавних российских атак, и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.

Обстрелы энергетики

В ночь на 6 декабря российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на украинскую энергосистему.

Под обстрел попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Враг также целенаправленно атаковал теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования. Из-за интенсивных ударов атомные электростанции были вынуждены временно уменьшить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ нанесла новый удар по энергетической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и ударные дроны. В результате атаки частично исчезли тепло- и водоснабжение в отдельных населенных пунктах.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что после ночных массированных ударов самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Черниговской и Донецкой областях.

