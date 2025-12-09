Отключения света станут короче. Кабмин работает над решением

В Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram.

По ее словам, правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения.

"Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений Правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", - подчеркнула она.

Накануне премьер-министр провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

А также доклады по ремонту энергообъектов, поврежденных в результате недавних российских атак, и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.