В ISW объяснили, что на самом деле означает намек Путина о завершении войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин намекнул, что война в Украине может скоро завершиться. Однако, пока нет никаких признаков того, что Кремль намерен завершить агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Во время пресс-конференции 9 мая Путин ответил на вопрос о вероятном участии западных стран в недавних украинских дальнобойных ударах по территории России. Комментируя ситуацию, он заявил, что "дело подходит к концу", при этом вновь повторив традиционные кремлевские оправдания войны против Украины.

Как отмечают аналитики, российские государственные СМИ подали эти слова так, будто Путин прямо заявил о скором завершении войны. Однако фактически он не дал никаких признаков того, что Москва готова прекратить агрессию.

Наоборот, во время выступления Путин отметил, что российские войска должны "сосредоточиться на окончательном поражении Украины".

В ISW считают, что такая риторика свидетельствует о неизменности стратегической цели Кремля - капитуляции украинского государства.

Кроме того, российский диктатор повторил свое предыдущее требование о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, такая встреча может состояться только в Москве, что фактически исключает переговоры на нейтральной территории.

Аналитики отмечают, что Кремль и в дальнейшем демонстрирует нежелание проводить немедленные двусторонние переговоры для завершения войны.

По мнению ISW, подобные заявления Путина рассчитаны прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, которая все острее ощущает последствия более чем четырех лет войны, а также неспособность российской системы обороны эффективно противодействовать дальнобойным ударам Украины.