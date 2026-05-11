"Переговорщик" для Путина? Кто такой Герхард Шредер и зачем он РФ в разговоре с Европой

Евросоюз готовится к собственным переговорам с Россией о мире в Украине, пока усилия США зашли в "тупик". Кремль хотел бы видеть посредником с Европой давнего друга Герхарда Шредера, но согласится ли на это ЕС?

Почему ЕС снова заговорил о переговорах с РФ, кто такой Шредер и почему именно его выбрал Кремль

Европа хочет присоединиться к мирным переговорам с Россией, но не как нейтральный посредник, а как сторона, поддерживающая Украину. Кандидатура Шредера: Путин предложил на роль переговорщика экс-канцлера Германии. Киев и Брюссель категорически против, ведь он - давний лоббист РФ.

Путин предложил на роль переговорщика экс-канцлера Германии. Киев и Брюссель категорически против, ведь он - давний лоббист РФ. Реальный кандидат: Потенциально, переговорщиком мог бы стать действующий президент Германии, но для этого нужно согласие всех лидеров ЕС.

Евросоюз имеет "потенциал" для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в конце прошлой недели изданию Financial Times. По его словам, именно украинский президент Владимир Зеленский предлагал лидерам ЕС "быть готовыми сделать положительный вклад в переговоры".

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами (ЕС - ред.), чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", - говорил Кошта.

На эти сообщения мгновенно отреагировали в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "открыта к диалогу" с Европой, но не будет его инициатором. А впоследствии заявление сделал и сам Путин.

"Для меня лично лучше бывший канцлер Германии господин Шредер", - сказал Путин, но добавил, что готов разговаривать с любым политиком, который "не наговорил всякого" о РФ.

Кто такой Герхард Шредер

Шредер - бывший канцлер Германии, который после завершения политической карьеры стал одним из самых влиятельных европейских лоббистов режима Владимира Путина и российского энергетического бизнеса.

Путь к власти и политика в Германии

Свою карьеру Шредер строил в рядах Социал-демократической партии Германии, где с годами изменил свои взгляды с радикально левых на умеренные и лояльные к крупному бизнесу.

В 1998 году он одержал историческую победу на выборах, став канцлером и завершив 16-летнюю эпоху правления Гельмута Коля. Во время своего руководства Шредер запомнился непопулярными решениями: он запустил жесткие экономические реформы, которые предусматривали урезание социальных выплат и пенсий.

Это вызвало недовольство немцев и раскол в его собственной партии. Удержаться на посту в 2002 году ему помог категорический отказ поддержать вторжение США в Ирак.

Однако в 2005 году, теряя поддержку населения, Шредер инициировал досрочные выборы. Его партия с минимальным отрывом проиграла политической силе Ангелы Меркель, после чего он объявил о завершении политической карьеры.

Работа на "Газпром" и дружба с Путиным

Сразу после отставки с должности канцлера Шредер начал открыто, и за большие деньги лоббировать интересы России.

Он руководил консорциумом по строительству первого газопровода "Северный поток" (где его зарплата достигала 250 тысяч евро в месяц), а в 2016 году возглавил совет директоров компании-оператора "Северного потока-2".

Фото: Герхард Шредер и Владимир Путин (Getty Images)

Бывший канцлер постоянно продвигал российские нарративы относительно Украины. Он публично заявлял, что Крым навсегда останется российским, требовал снять с РФ санкции и настаивал на "федерализации" Украины.

Из-за откровенной пропутинской позиции даже после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, немецкий парламент наказал своего бывшего лидера. Бундестаг закрыл офис Шредера и лишил его части государственных привилегий, оставив только пенсию и личную охрану.

Почему Путин выбрал Шредера и как к этому относятся Украина и ЕС

И Украина, и ЕС негативно восприняли кандидатуру Шредера на роль переговорщика с РФ.

"Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем", - заявил сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига, добавив, что в Европе есть много других "достойных лидеров", которые могут выполнять эту функцию.

Плохой кандидатурой Шредера считает и глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, Шредер будет человеком, который будет сидеть сразу по обе стороны стола переговоров.

"Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это было именно это лицо", - подчеркнула она.

Фото: Европа и Украина не хотят видеть Шредера в роли переговорщика (Getty Images)

Предложение Путина относительно Шредера в качестве переговорщика было скорее троллингом, считает политолог Владимир Фесенко. Вероятно, чтобы навязать европейцам собственные правила, пояснил он в комментарии РБК-Украина.

"Хотите со мной вести переговоры? Вот пусть будет такой переговорщик как Шредер. А если нет, то может и переговоров не будет вообще. То есть или переговоры по моим правилам, или переговоров не будет. Я пока воспринимаю это, скорее, как троллинг", - сказал Фесенко.

Однако, как отметил политолог, этим заявлением Путин дал формальный повод европейцам зацепиться за тему и договориться об участии в мирных переговорах. Но открытым остается вопрос о формате этих переговоров.

"Это присоединение европейцев к трехстороннему формату? Это одна вещь, более серьезная. Или это отдельные переговоры между европейцами и Россией? Такие параллельные переговоры. Это другое дело. И это, на мой взгляд, не совсем правильный вариант. Но Путин может продвигать именно это. Ему выгоднее, чтобы отдельно договариваться с нами и с американцами, и отдельно с европейцами", - пояснил он РБК-Украина.

Участие Европы в переговорах с РФ

Европа не хочет заменить США в мирных усилиях в отношении Украины и РФ, подчеркнул в разговоре с РБК-Украина Фесенко. Европейцы не хотят быть посредниками, как американская администрация под руководством Дональда Трампа.

"Европейцы никогда не скрывали, что они на украинской стороне. Вот американцы при Трампе, они изменили свою позицию. Они выбрали роль посредника. Европейцы - нет. Они хотят участвовать в переговорах как сторона противостояния с Россией, а не как посредник", - сказал политолог.

Стремление Европы стать частью переговорного процесса, по его словам, не новое. Они уже длительное время сопровождают эти дискуссии и опосредованно участвуют в инициативах США. Киев также регулярно согласовывает с европейцами общую позицию перед очередными раундами дипломатических встреч с Вашингтоном.

"В этом смысле европейцы всегда рядом с переговорами, но россияне были категорически против. Да и американцы тоже не очень хотели, чтобы европейцы появились за столом переговоров", - добавил он.

Однако, как пояснил Фесенко, есть два фактора, которые пока мешали Европе сесть за стол переговоров. Во-первых, европейцы не могут договориться, кто же будет представлять их интересы. Во-вторых, как дожать и россиян, и американцев, чтобы Европу взяли в переговоры.

"Сейчас есть шанс все же определиться и, скажем так, попытаться все же войти в переговорный процесс. А вот насколько это удастся, будем видеть. Я думаю, что этот вопрос будет решаться в ближайшие недели. Я думаю, что тема будет обсуждаться, в частности, на встрече министров иностранных дел ЕС сегодня в Брюсселе", - отметил политолог.

Кто действительно может представлять Европу?

Очевидно, что ни Европа, ни Украина не примут Шредера как посредника. Но эта роль может отойти другому немецкому политику.

Речь о Франке-Вальтере Штайнмайере - действующем президенте Германии. По информации немецкого издания Der Spiegel, его кандидатуру на роль переговорщика с РФ обсуждают в немецкой правящей коалиции. Ожидается, что этот вопрос станет темой внутренних обсуждений в ближайшее время.

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Getty Images)

Для Штайнмайера это был бы не первый опыт переговоров между Украиной и Россией. Еще в 2015 году, находясь на посту главы МИД Германии, он предложил свой план выполнения "Минских соглашений". План предусматривал местные выборы на оккупированном Донбассе и предоставление захваченным Россией территориям "особого статуса". Этот план вошел в историю как "формула Штайнмайера".

Переломным моментом для Штайнмайера стала поездка в Украину осенью 2022 года. Тогда во время визита на деоккупированную Черниговщину немецкому президенту пришлось прятаться в подвале от угрозы ударов РФ. Почувствовав войну на собственном опыте, он кардинально сменил риторику: жестко осудил агрессию РФ и заявил, что перемирие не должно стать оправданием для кражи украинских земель.

По мнению Фесенко, кандидатура Штайнмайера на роль переговорщика выглядит вполне реальной. Но последнее слово в этом вопросе будет не за Берлином, а за общим решением всех европейских лидеров.

Между тем в Кремле говорят, что Европа еще официально не отреагировала на кандидатуру Шредера. Однако у Путина довольны тем, что эта идея уже спровоцировала бурные дискуссии.