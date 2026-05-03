Наступление РФ захлебнулось и оккупанты потеряли 116 квадратных километров за месяц, - ISW
Российские оккупационные войска в апреле 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику на фронте. Вместо ожидаемых захватов армия РФ зафиксировала чистую потерю контролируемых территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW (Института изучения войны).
Согласно данным отчета, оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами в течение одного месяца. Такого не случалось с августа 2024 года, когда ВСУ начали операцию в Курской области.
Темпы вражеского аванса падают и этот процесс начался еще в ноябре 2025 года. Вооруженные силы Украины проводят успешные наземные контратаки. Точные удары на среднее расстояние выбивают логистику. Враг вынужден обороняться там, где планировал атаковать.
Связь и координация: что сломалось в армии РФ
Проблемы оккупантов имеют конкретные причины. Военная машина РФ начала давать сбои из-за внутренних и внешних факторов.
Ключевые удары по боеспособности врага:
- Starlink: в феврале 2026 года блокировка терминалов на оккупированных территориях стала системной.
- Telegram: ограничение работы мессенджера со стороны Кремля разрушило горизонтальную связь между подразделениями.
- Логистика: украинские удары по складам и штабам стали более болезненными.
Это ухудшило и без того хронические проблемы российской армии. Без стабильной связи координация наступления стала почти невозможной, отмечают в ISW.
Фактор погоды: аномальная зима и распутье
Природа также сыграла на стороне защитников Украины. Эта зима оказалась суровее предыдущей, а температуры на востоке Украины были ниже. Количество осадков - значительно выше.
Сейчас на фронте царит "бездорожье". Таяние снега и весенние дожди превратили почву в ловушку для техники. Механизированные части РФ просто увязли в грязи.
Аналитики ISW отмечают, что обычно россияне пытаются восстановить активность в мае, когда земля высыхает. Однако хватит ли им ресурсов на этот раз - большой вопрос.
Фальшивые победы: как Кремль манипулирует отчетами
Кремль пытается скрыть реальное положение дел, говорят аналитики. Для этого агрессор использует тактику "проникновения". Российские группы заходят в серые зоны между украинскими позициями. Они не контролируют эти участки, но пропаганда выдает это за "взятие под контроль".
Сравнительная статистика продвижения РФ:
- Ноябрь 2025 - апрель 2026: захвачено 1 443 кв. км.
- Тот же период прошлого года: захвачено 2 368 кв. км.
- Средняя скорость в 2026 году: всего 2,9 кв. км в сутки (против 9,76 кв. км в 2025-м).
Россияне пытаются создать иллюзию непрерывного движения. На самом деле уровень реального контроля над новыми участками является минимальным. Большинство территорий, о которых отчитывается РФ, - это спорные районы, где оккупанты не могут закрепиться, заключают в ISW.
Какие сейчас события на фронте
Украина заметила "специфическую активность" на участках границы с Беларусью, заявил президент Украины Владимир Зеленский. С той стороны возможны мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне, отметил он.
Также выяснилось, что оккупанты в очередной раз солгали о своем продвижении на Сумщине. Населенный пункт Мирополье находится под контролем ВСУ.
А еще украинские герои поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ. Все удары нанесены по объектам, которые были расположены на ВОТ.