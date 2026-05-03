Наступление РФ захлебнулось и оккупанты потеряли 116 квадратных километров за месяц, - ISW

Российские оккупационные войска в апреле 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику на фронте. Вместо ожидаемых захватов армия РФ зафиксировала чистую потерю контролируемых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW (Института изучения войны).

Согласно данным отчета, оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами в течение одного месяца. Такого не случалось с августа 2024 года, когда ВСУ начали операцию в Курской области.

Темпы вражеского аванса падают и этот процесс начался еще в ноябре 2025 года. Вооруженные силы Украины проводят успешные наземные контратаки. Точные удары на среднее расстояние выбивают логистику. Враг вынужден обороняться там, где планировал атаковать.

Связь и координация: что сломалось в армии РФ

Проблемы оккупантов имеют конкретные причины. Военная машина РФ начала давать сбои из-за внутренних и внешних факторов.

Ключевые удары по боеспособности врага:

Starlink: в феврале 2026 года блокировка терминалов на оккупированных территориях стала системной.

Telegram: ограничение работы мессенджера со стороны Кремля разрушило горизонтальную связь между подразделениями.

Логистика: украинские удары по складам и штабам стали более болезненными.

Это ухудшило и без того хронические проблемы российской армии. Без стабильной связи координация наступления стала почти невозможной, отмечают в ISW.

Фактор погоды: аномальная зима и распутье

Природа также сыграла на стороне защитников Украины. Эта зима оказалась суровее предыдущей, а температуры на востоке Украины были ниже. Количество осадков - значительно выше.

Сейчас на фронте царит "бездорожье". Таяние снега и весенние дожди превратили почву в ловушку для техники. Механизированные части РФ просто увязли в грязи.

Аналитики ISW отмечают, что обычно россияне пытаются восстановить активность в мае, когда земля высыхает. Однако хватит ли им ресурсов на этот раз - большой вопрос.

Фальшивые победы: как Кремль манипулирует отчетами

Кремль пытается скрыть реальное положение дел, говорят аналитики. Для этого агрессор использует тактику "проникновения". Российские группы заходят в серые зоны между украинскими позициями. Они не контролируют эти участки, но пропаганда выдает это за "взятие под контроль".

Сравнительная статистика продвижения РФ:

Ноябрь 2025 - апрель 2026: захвачено 1 443 кв. км.

Тот же период прошлого года: захвачено 2 368 кв. км.

Средняя скорость в 2026 году: всего 2,9 кв. км в сутки (против 9,76 кв. км в 2025-м).

Россияне пытаются создать иллюзию непрерывного движения. На самом деле уровень реального контроля над новыми участками является минимальным. Большинство территорий, о которых отчитывается РФ, - это спорные районы, где оккупанты не могут закрепиться, заключают в ISW.