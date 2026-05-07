Россия вливает миллиарды в ремонт НПЗ и теряет доходы из-за ударов Украины, - ISW

10:22 07.05.2026 Чт
На что Москва потратила почти половину нефтяной сверхприбыли?
aimg Елена Чупровская
Россия вливает миллиарды в ремонт НПЗ и теряет доходы из-за ударов Украины, - ISW Фото: Украина бьет по портам и заводам, и Россия не может нажиться на дорогой нефти (Getty Images)
Конфликт в Иране поднял мировые цены на нефть, и Россия формально получила вдвое больше денег от продажи сырья. Но реальная выгода оказалась минимальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Цифры на бумаге - одно, а в бюджете - другое

В апреле 2026 года Россия собрала от налогов на добычу нефти почти 917 миллиардов рублей (примерно 12 миллиардов долларов). Для сравнения, в марте было всего 443 миллиарда рублей (около 6 миллиардов долларов). То есть формально - вдвое больше.

Но одновременно государство выделило нефтяным компаниям субсидии на почти 350 миллиардов рублей (около 4,68 миллиарда долларов). Эти деньги выделены для того, чтобы бензин в России не дорожал и чтобы ремонтировать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

В результате реальные доходы от нефти и газа в апреле составили около 856 миллиардов рублей (11,4 миллиарда долларов) - при прогнозе в 835 миллиардов (11,2 миллиарда долларов). Превышение плановых показателей - мизерное.

Удары по заводам сокращают экспорт

Ключевые нефтяные порты России - Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области - сейчас работают не на полную мощность. Из-за этого Москва не может полноценно наращивать экспорт, даже когда цены на рынке растут.

Анонимный источник в Министерстве финансов России сообщил "Vlast/Faridaily", что в мае 2026 года доходы от нефти и газа должны вырасти. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил об ожидаемых дополнительных 200 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда долларов) - и эти слова касались именно майских прогнозов.

Украина продолжает бить по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу России. Удары по портам и перерабатывающим мощностям ограничивают возможности Кремля зарабатывать больше даже тогда, когда цены на нефть растут.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам являются более ощутимым инструментом давления на экономику России, чем западные санкции.

Пока ограничения имеют лишь частичный эффект, атаки напрямую сокращают объемы переработки и экспорта сырья.

конфликт на Ближнем Востоке выгоден главе Кремля Владимиру Путину.

Рост цен на нефть из-за иранского фактора теоретически должен был наполнять российскую казну - однако субсидии и поврежденная инфраструктура нивелируют этот эффект.

